Moda tasarımcılığı yeni neslin gözde mesleği

‘By Yasa' markasının sahibi modacı Yeliz Yasa, günümüzün en çok tercih edilen mesleklerinden birinin moda tasarımcılığı olduğunu belirterek, “Gözlemlediğim kadarıyla son yıllarda gençler arasında moda tasarımcılığına yönelik bir merak var. Bu işi gerçekten meslek haline getirmek isteyen, tasarımcılığın hakkını veren çok başarılı, fark oluşturan, her şeyden önce yenilikçi gençler görüyorum. Bu durum mesleğimizin geleceği adına umut verici tabii. Sektörümüzün geleceğine onlar yön verecek” şeklinde konuştu.

“Şöhrete giden yol olarak görüyorlar”

Moda tasarımcılığını ‘şöhrete' giden yolda bir basamak gibi gören gençlerin de olduğunu söyleyen Yeliz Yasa, “Kabul ediyorum, havalı bir meslek. Ancak bazı gençler sırf popüler olduğu için bu alana yöneliyor. Modacılığı kullanarak şöhret dünyasının kapılarını aralayabileceklerini düşünüyorlar. Ancak işin aslı, çok çalışmadan bu sektörde var olabilmek ve dikkat çekebilmek mümkün değil. Zaten böyle olduğu için de sadece şöhreti hedefleyenler kısa sürede eleniyor, bu işi gerçekten mesleği haline getirmek isteyenler yollarına devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Eğitim alın dünyayı takip edin”

Yeliz Yasa, moda tasarımcılığında başarılı olmak isteyen gençlere önerilerde bulunarak, “Türkiye, dünyanın en önemli hazır giyim üreticilerinden. Moda endüstrisi gelişip büyürken nitelikli eleman ihtiyacı da artıyor. Dolayısıyla bu sektör gençler için büyük fırsatlar barındırıyor. Ancak başarılı ve kalıcı olmak çok kolay değil. Öncelikle her alanda olduğu gibi moda tasarımcılığında da başarıya giden yolun ilk adımı eğitimden geçiyor. Önce moda ve tasarım eğitimi veren kurumlara başvurmalı, bu alanlarda hazırlanan programlardan istifade etmeliler. Moda; değişime çok açık, dinamik bir sektör. Fark oluşturabilmek için aktif olmak, gözlem yapmak ve sürekli araştırma yapmak gerekiyor. Modacının öğrenme süreci bitmez, mesleğini yaptığı sürece öğrenmeye devam eder. Dünyayı takip etmek de mühim. Kendilerini fark oluşturma konusunda beslemeli, uzun vadede gerçekten çok çalışmalılar” diye konuştu.