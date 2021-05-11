Moderna aşısının Japonya'daki klinik test sonuçları belli oldu

Covid-19 salgınına karşı aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlanan Japonya'da yeni potansiyel aşı konusunda umut verici bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkedeki klinik test sürecini yürüten Japon ilaç şirketi Takeda, aşının güvenli ve etkili olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Ocak ayında başlatılan 20 yaş ve üzeri 200 Japon'un katıldığı klinik test sürecinin sonunda ikinci dozu alan deneklerde 28 gün sonra antikor üretiminde artış gözlendiği tespit edildiği belirtildi. Ciddi yan etkilerin saptanmadığı vurgulanırken, Takeda'nın klinik deneme sonuçlarını Japonya hükümetine sunduğu ifade edildi.

Onay bekleniyor

Moderna, ürettiği Covid-19 aşısının kullanım izni için geçtiğimiz Mart ayında Japonya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş, yapılan sözleşme uyarınca Eylül ayına kadar Japonya'ya 50 milyon doz aşının tedarik edileceği kamuoyuna yansımıştı. Öte yandan bir diğer Covid-19 aşısı üreticisi olan AstraZeneca'nın da klinik test sonucu verilerini Japonya hükümetine sunduğu gündeme gelmişti.

Şimdiye kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına yeşil ışık yakan Japonya Sağlık Bakanlığının her iki aşının etkinliğine dair verileri ele almak ve kullanım onayı kararını vermek üzere 20 Mayıs'ta bir uzman kurulu toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Burak Ersoy