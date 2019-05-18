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Modifiyeli araçlara operasyon

Modifiyeli araçlara operasyon
Modifiyeli araçlara operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aşırı ses ve gürültü çıkarıp halkı rahatsız eden 129 aracı trafikten men etti.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde abarth egzoslu araçlar üzerinde çalışmalar yaptı. Ekipler, vatandaşların huzurunu ve sükunetini bozarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu iddia ettiği abarth egzos'lu 82 otomobil ve 47 motosikleti trafikten men etti. 

Olay sonrası yaptıkları yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, “Ses ve gürültü çıkaran, vatandaşlarımızın sükunetini ve huzurunu bozan bu tür araç ve sürücüler ile ilgili denetimler artarak sürecektir” ifadelerini kullandı.  

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