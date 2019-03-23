Mogadişu'da çifte patlama: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Çalışma Bakanlığı yakınlarında çifte patlamanın meydana geldiği, patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, patlamanın ardından bölgeyi büyük dumanların kapladığını aktardı.

Bir polis memuru, “İlk patlama Çalışma Bakanlığı çevresinde gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerde başka bakanlık binaları da var. Bomba yüklü araç infilak etti, ardından silah sesleri duyuldu” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.