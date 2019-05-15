Monet'nin tablosu 110,7 milyon dolara satıldı

Fransız izlenimci ressam Claude Monet'nin 'Meules' adlı tablosu Sotheby's Müzayede Evi tarafından New York'ta yapılan açık artırmada 110.7 milyon dolara satıldı. 8 dakika süren açık artırma sonunda satılan eserin, sanatçının eserleri arasında ve herhangi bir empresyonist çalışma için bugüne kadar verilen en yüksek fiyata satıldığı bildirildi.

6 açık artırmacının ilgisini çeken eser, kimliği bilinmeyen bir alıcıya satıldı. Sotheby'den yapılan açıklamada, eserin uluslararası bir müzayede evinde satılan en pahalı dokuzuncu tablo olduğu bildirildi.

Leonardo da Vinci'nin 'Salvator Mundi' adlı tablosu 2017'de 450 milyon dolara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir arkadaşına satılmıştı. Eser, en pahalı tablo olma özelliğini koruyor.