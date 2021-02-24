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Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Moody's Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti. Raporda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4 olarak açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, bugün yayınladığı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti. Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.1 olarak belirten Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten yüzde 4'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'ten 5'e çıkardı.

Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentisini yüzde 6.1'den yüzde 7'ye yükseltti. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4.1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4.7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tahminini ise yüzde 4.7'den yüzde 3.7'ye indirdi, İngiltere için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5.2'den yüzde 4.7'ye çekti. Raporda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini ise yüzde 4.9'dan 5.3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3.8'den 4.5'e çıkarıldı.

 

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