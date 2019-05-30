Moskova'nın güvenliğini artıracak dev adım

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'nın başkentine 200 binden fazla yüz tanıma özellikli kamera yerleştirileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Yapay Zeka Toplantısı'na katılan Sobyanin, Moskova'nın suçluların tanımlanması amacıyla yeni bir projesi olduğunu açıkladı. Sobyanin yüz tanıma sisteminin geçtiğimiz yaz Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda test edildiğini ifade ederek, “Yüz tanıma özellikli kameralar geçtiğimiz yıl dünya kupasında test edildi. Bu organizasyonda arananlar ve şüphelilerin tespit edilmesi için kullanılan sistem başarılı oldu. Savcılık makamları ve merkezi kolluk güçleri merkezlerine Mart ayında bağlanan sistem sonucu arananlar ve şüphelilerin tespiti gerçekleştirilmeye çalışılıyor” dedi.

200 binden fazla kamera kurulacak

Moskova'nın geneline kamera sistemlerinin kurulması yönünde projenin sürdüğünü ifade eden Sobyanin, “200 binden fazla kamerayı başkentin her noktasına kurmayı amaçlıyoruz. Bu sistem beklide dünyada sadece Çin'in yüz tanıma özellikli kamera sistemleriyle rekabet edebilecek bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak