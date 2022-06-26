Motosiklet hırsızları sürükleyerek çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Olay, 21.06.2021 günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 05.20 sıralarında park halindeki bir motosikletin yanına yaklaşan iki şahıs, direksiyon kilidini kırdı. Ardından hırsızlardan biri geldikleri motosiklete, diğeri ise çaldıkları motosiklete binip sürükleyerek uzaklaştı.

Bir süre iki motosikletle yollarına devam eden hırsızlar daha sonra kendilerini bekleyen bir araca motosikleti yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aracın C.S. isimli bir şahsa ait olduğunu ve diğer hırsızlık şüphelisinin de S.Ş. olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından harekete geçen ekipler, şahısları Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakan Polat

