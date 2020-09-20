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Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Kahramanmaraş’ta motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Çağlayancerit ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ramazan Y. idaresindeki motosiklet, Süleyman D. idaresindeki 46 AAZ 302 plakalı Toyota marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sol şeride dönen hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar attıktan sonra yere düşüyor.

Halil Ulubey

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