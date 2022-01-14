Motosiklet ile masa taşıdı

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesinde motosikletle masa taşıyan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet ile taşınması gereken büyük bir masayı motosiklet ile taşıyan vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyip bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntüyü kaydeden vatandaş, “Bu taşımacılık başka bir ülkede olamaz. Koca masayı motosiklet ile taşıyor” diye tepkisini dile getirdi.

Motosiklet sürücüsü şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

