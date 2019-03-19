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Motosiklet kazasında sürücü öldü, tavuk ile civciv kurtuldu

Motosiklet kazasında sürücü öldü, tavuk ile civciv kurtuldu
Motosiklet kazasında sürücü öldü, tavuk ile civciv kurtuldu

Adana'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, motosikletin sepetine bağlanan tavuk ve civciv telef olmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Müslüm Buzkiz'in kullandığı 01 C 2484 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kaza yerinden geçen vatandaşlar, sulama kanalındaki motosikleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve Cankur ekibi sevk edildi. Motosikletiyle birlikte suyun içine gömülen Buzkiz'in yapılan kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Buzkiz'in cansız bedeni Cankur ekiplerince çıkarıldı.
Öte yandan Buzkiz'in cesedinin çıkarıldığı sırada motosikletinin sepetine bağlı bir tavuk ve bir civciv ise seslerinden fark edilerek kurtarıldı. Buzkiz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tip Kurumu Morguna kaldırıldı.  

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