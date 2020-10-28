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Motosikletli sürücünün kırmızı ışıktaki çılgın dansı otomobil sürücülerini güldürdü

Motosikletli sürücünün kırmızı ışıktaki çılgın dansı otomobil sürücülerini güldürdü
Motosikletli sürücünün kırmızı ışıktaki çılgın dansı otomobil sürücülerini güldürdü

Antalya’da kırmızı ışıkta duran motosiklet sürücüsü, otomobilden gelen müzik sesini duyunca motosiklet üzerinde çılgınca dans etmeye başladı. O anları çeken diğer sürücüler, motosikletlinin dansı için “on numara” yorumunda bulundu.

Dün akşam Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde çekildiği belirtilen görüntüler, otomobil sürücülerini ile sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Bulvar üzerinde kırmızı ışıkta duran motosiklet sürücüsü, yan tarafındaki otomobilden gelen müzik sesini duyunca dayanamayıp dans etmeye başladı. Motosiklet üzerinde çılgınlarca dans etmeye devam eden kasklı sürücüyü, diğer otomobil sürücüleri cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı.

Otomobil sürücülerin yüzünü güldüren motosikletli için, “ Helal, Maşallah yiğidim, on numara” yorumunda bulunuldu.

Suat Metin

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