MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/UQNSCD7U9q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022