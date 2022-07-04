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MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz
MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

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