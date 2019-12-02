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MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu'

MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

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