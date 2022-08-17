MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." paylaşımında bulundu.



Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/sO5Ihqnrpa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022

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