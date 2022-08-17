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MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi
MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." paylaşımında bulundu.
 

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