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MSB: 'Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı'

MSB: 'Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı'
MSB: 'Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde Keşif Gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.

Mehmet Kalay

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