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MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı

MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı
MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından komandoların nefes kesen görevlerinden görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan video klip, “Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır” notuyla yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu video klipte komandoların helikopterden inerek harekata geçişleri, su altından çıkışları, nakliye uçağına binişleri, atlayışları ve operasyonlarından görüntüler yer aldı.
 

Huzeyfe Tarık Yaman - Ahmet Furkan Gülap
 

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