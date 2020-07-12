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MSB: “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

MSB: “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”
MSB: “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Mehmet Kalay

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