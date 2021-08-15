MSB: 'Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü kuruldu'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu” denildi
1⃣ Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/B5z0kEBHCz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2021
Mehmet Kalay