MSB: “Son 1 ayda toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığı'nda son gelişmelerle ilgili olarak basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplantıya basın mensupları alınmazken, görüntüler toplantı sonrasında kurumlara mail yoluyla iletildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Yarbay Nadide Şebnem Aktop yaptı. Aktop, açıklamasında, “Milli Savunma Bakanlığı, egemenlik ve bağımsızlığımızı korumak, kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumak, aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti göstermektedir. Bu kapsamda; icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Pençe operasyonları sonucunda bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı devam eden mücadelenin Hakurk ve Haftanin bölgelerinde; Pençe Harekatları ile başarıyla icra edildiğini belirten Aktop, “Önce Pençe-Kartal, ardından Pençe-Kaplan Harekâtı ile bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan geniş bir alanda kontrol sağlanmış ve terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Pençe operasyonları sonucunda; bu güne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Terör ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

“Yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 9 bin 122 şahıs yakalanmış, 46 bin 82 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir”

Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşmanın bölgedeki huzur ve istikrarın tesisi açısından önem arz ettiğini vurgulayan Aktop, “Hudut güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla; sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 9 bin 122 şahıs yakalanmış, 46 bin 82 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 41 terör örgütü üyesi yakalanmıştır” şeklinde konuştu.

“Büyük bir göç dalgası önlenmiş, yaklaşık 450 bin İdlib'li evlerine dönmüştür”

Suriye'deki harekat bölgelerinin terörden arındırıldıktan sonra huzur ve istikrarın sağlanması için de çalışıldığının altını çizen Aktop, “İdlib ile ilgili olarak, 5 Mart 2020 ve akabinde yapılan mutabakatlar çerçevesinde bölgede yürüttüğümüz faaliyetler sonucunda gerginlik büyük ölçüde azalmış, büyük bir göç dalgası önlenmiş, yaklaşık 450 bin İdlib'li evlerine dönmüştür. Sağlanan huzur ortamının ve geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir” dedi.

“Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve gözetilmesi amacıyla Türk askerinin bölgede olacağını vurgulayan Aktop şunları kaydetti:

“Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, Azerbaycan topraklarında Rusya Federasyonu (RF) ile bir ortak merkez oluşturulması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 17 Kasım'da kabul edilmiştir. Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. Söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir. Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız.”

“Oruç Reis Araştırma Gemimizin faaliyetleri 29 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır”

Bölgede gerilimi tırmandıranın Yunanistan olduğunu belirten Aktop, “Türkiye, uluslararası hukukun yüklediği sorumluluklar dahilinde kendi NAVTEX Hizmet Sahasında seyir yapan denizcilerin seyrü sefain emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli seyir ikazlarını yayınlamaktadır. Bölgede seyir yapan denizcilerin emniyetini sağlamaya yönelik bu hizmeti Türkiye kendi NAVTEX Hizmet Sahasında kesintisiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizle ilgili olarak, TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz'de, Fatih sondaj gemimize Karadeniz'de, refakat ve koruma görevi icra edilmektedir. Oruç Reis Araştırma Gemimizin faaliyetleri 29 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet çerçevesinde adil paylaşımından yanadır” ifadelerini kullandı.

“Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir”

Korona virüs ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarında ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Aktop şunları kaydetti:

“Yurt dışına çıkacak, birliğine yeni katılacak, izinden veya görevden dönen personele mutlaka sağlık muayenesinden geçirilerek PCR testi yaptırılmaktadır. Nizamiyelerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulamasına devam edilmektedir. Yemekhanelerde yemek saati esnetilerek yoğunluk azaltılmış, mesafe kuralına uygun olmayan mekânlarda yemek hizmeti paket, kumanya, hazır gıda ve benzeri şekilde verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. 9-21 Kasım tarihleri arasında sevke tabi olan bedelli yükümlülerin sevkleri ertelenmemiştir. Sevkleri ertelenmeyen bedelli yükümlüler için salgına yönelik her türlü tedbir Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak alınmaktadır.”

Utku Şimşek