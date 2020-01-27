İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: 'Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist mühimmatlarıyla sağ olarak ele geçirildi'

MSB: 'Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist mühimmatlarıyla sağ olarak ele geçirildi'
MSB: 'Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist mühimmatlarıyla sağ olarak ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin gizlendikleri evde mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 5 kişi sağ olarak yakalandı.

Bakanlık, yapılan aramalarda evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.”

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.