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MSB'den M4 Karayolunda Türk-Rus devriyesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

MSB'den M4 Karayolunda Türk-Rus devriyesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
MSB'den M4 Karayolunda Türk-Rus devriyesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 21’inci Türk-Rus birleşik devriye faaliyeti sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmı hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen 21'inci Türkiye - Rusya Federasyonu birleşik devriyesi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca açıklamada, Türk - Rus birleşik devriye faaliyetlerinin gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

Mevlüt Hasgül

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