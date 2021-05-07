Muayeneden yeni çıkan araç yolda alev aldı

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç muayene istasyonunda aracını muayeneden geçirdikten sonra evine giden Bayram Güneş (39) idaresindeki 68 FN 975 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Aracını yol kenarına çeken sürücü araçtan inerek elektrik arızası veren motorun yandığını fark etti. Çevreden yardım isteyen sürücünün imdadına yoldaki diğer sürücüler yetişti. Araçlarındaki yangın tüpleriyle sürücüye yardım eden vatandaşlar yangını söndürdü. Atatürk Bulvarı ile Bediüzzaman Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta uygulama yapan polis ekipleri de vatandaşların telaşını fark ederek olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerine çağırılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen otomobilin motor kısmında soğutma çalışması yaptı.

Yaşadığı olayı anlatan sürücü Bayram Güneş, “Zaten 50 metre içerisinde oldu. Alttan duman çıktığını gördüm, arabayı stop ettim, kenara çektim. Zaten bende bir yangın tüpü vardı. Muayeneden yeni geliyordum. Kaputu açtım alevler çıktı. Bendeki tüple müdahale ettim yeterli gelmedi. Allah razı olsun duran arkadaşlardan tüp aldık. Müdahale ettik söndürdük. Sağ olsun polis arkadaşlar da yardımcı oldu” dedi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

