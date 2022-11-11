Muaythai Dünya Şampiyonu Sağlam, Türk sporunu zirveye taşıyor

Milli muaythai sporcusu Dağhan Sağlam, savunma sporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muaythai sporuna yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan Sağlam, bu ilginin kişisel olarak kendisini çok mutlu ettiğini ancak Türkiye'nin gerçek potansiyelini ne yazık ki yansıtmadığını ifade etti. Sağlam, savunma sporlarının gerek toplumca gerek ilgili kurumlarca desteklenmesi gerektiğini, bunun sağlam nesiller yetiştirmek için çok önemli olduğunu dile getirdi.

''Ben hayalimi birçok kez gerçekleştirdim''

Katıldığı son Avrupa Şampiyonası sırasında sakatlanan ve bu nedenle aktif spor hayatına bir süre ara vermek zorunda kalan milli sporcu Sağlam, şimdilerde antrenörlük yaptığını aktararak, "Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmek ve şampiyonluklar kazanmak benim için tarifi çok kolay olmayan duygulardı. Her milli sporcu böyle anların hayalleriyle yaşar, ben hayallerimi birçok kez gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Türkiye'de savunma sporlarına karşı bariz bir ilgi var. Biz bu işin eğitim kısmında yer alıyoruz ve bu bağlamda gerçekten çok önemli bir misyon icra ettiğimizin farkındayız. Ancak, Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla savunma sporlarında hak ettiği konumun çok gerisinde. Ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edebilecek, şampiyonluklar kazanabilecek, göğsümüzü kabartabilecek çok daha fazla sporcu yetiştirebiliriz. Bunun için toplumsal bilince ve sorumluluk almaya ihtiyaç var" dedi.

Milli sporcu Sağlam, savunma sporlarının spor kategorileri arasında çok önemli bir yer teşkil ettiğini, savunma sporlarında ise muaythainin popülaritesini günden güne artırdığını söyledi. Şampiyon muaythai sporcusu Sağlam, başta kadınlar olmak üzere, savunma sporlarına yönelenlerde kendilerini günlük hayatta koruma eğilimi bulunduğunu, ancak dövüş salonlarını dolduranların tek amacının bu olmadığını bildirerek, "Spor öncelikle sağlık demek. Bunu yalnızca fiziki sağlıkla sınırlandırmıyorum. Savunma sporlarının, yapanları zihinsel ve ruhsal olarak da ciddi anlamda pozitif etkilediğini tecrübe ediyoruz. Savunma sporlarına ilgi duyan gençlerimize, bu ilgilerini bir an önce eyleme dökmelerini tavsiye ediyorum. Hayatın her alanında bunun faydalarını göreceklerdir" diye konuştu.

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