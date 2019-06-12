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Müge Anlı'ya Kızılay'dan platin madalya !

Müge Anlı'ya Kızılay'dan platin madalya !
Müge Anlı'ya Kızılay'dan platin madalya !

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kızılay'a 6 aşevi yapımı için bağış toplaması sebebiyle, Kızılay tarafında verilen ‘Platin Madalya’ya layık görüldü. Anlı, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kızılay'a 6 aşevi yapımı için bağış toplaması sebebiyle Kızılay'ın en prestijli ödülü ‘Platin Madalya'ya layık görüldü. Anlı, ödülünü Kızılay'ın 151'inci Kuruluş Yıldönümü'nde; Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

Araştırmacı gazeteci, geçen Ramazan ayında Kızılay ile birlikte başlattığı yardım kampanyası ile izleyicisiyle birlikte kısa bir sürede 6 milyon lira bağış toplamıştı. Toplanan bu bağışla Türkiye'nin aşevi ihtiyacı duyduğu illerde 6 aşevi açılacak.
 

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