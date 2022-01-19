Muğla'da Bin 75 tehlike arz eden köpek ırkı kayıt altına alındı

5 bin 663 sahipli evcil hayvan kalıt altına alındı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ‘Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında bugüne kadar ilimizde toplam 5 bin 663 adet sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak, petvet sisteminde kayıt altına almış bulunmaktayız. Sahipli tehlike arz eden ırklardan Bin 075 adet köpek kayıt altına alındı. Son zamanlarda tehlike arz eden ırklar nedeniyle yaşanan üzücü vakaların tekrarlanmaması amacıyla, kayıt süreleri 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son bulan, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı yasaklı Bin 075 adet köpek, kısırlaştırmaları yapılarak Petvet sisteminde kayıt altına alınmıştır. American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı hayvanlardan 7 Aralık 2021 tarihinden önce gebe kalmış köpeklerin kayıtları, doğumlarından itibaren yavrularının 4 aylık olmasına kadar devam etmektedir. Yönetmelik çerçevesinde hem serbest hekimler hem de Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapıldı. Buralarda, mikroçip uygulanan hayvanların sistem kayıtları yapılarak, hayvan sahiplerine evcil hayvan pasaportlarını verdik. Ama tehlikeli ırklar için 14 Ocak 2022 son gündü. Artık tehlikeli ırklar pasaportsuz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak. Özellikle çocuk oyun parkları ve yakınlarında dolaştırılamayacak. Uyarmak isterim ki kurallara uymayanlara ağır cezalar geldi” dedi.

Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere ceza

Tehlikeli ırkları kısırlaştırmayan veya sokağa terk edenlere yüksek para cezalarının uygulandığını belirten İl Müdürü Saylak, “Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 14.982 Türk Lirası para cezası uygulanarak, köpeklere el konulacak. Bu tarihten sonra bu köpeklerin sokağa terk etmeleri halinde ise köpek sahiplerine 40.860 Türk Lirası ceza verilecek. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu hükmünce, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası da uygulanabiliyor” dedi.

Bekir Tosun