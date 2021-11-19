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Muğla'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Muğla'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Muğla’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Kaza, Fethiye-Kaç yolu Uğurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. yönetimindeki 09 AFZ 073 plakalı ticari araç, Ramazan Meltem (44) idaresindeki 07 EUL 41 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ramazan Meltem'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Meltem'in ölüm haberi olay yerinde bulunan yakınlarını yasa boğarken ticari araç sürücüsü R.E. ve kazada yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Yalçın
 

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