Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

MYP Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı. Saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İHA muhabiri görevi başında darp edilmiştir. Bu duruma sebebiyet verenler İYİ Parti lideri ve yetkili organları tarafından çok ağır bir tepki görmelidir. Yaptığı iş ile sorumlu olan bu insanlar evine ekmek götüren basının emekçisi kardeşlerimizdir. Özellikle İHA Türkiye'de en saygın basın kuruluşlarının başında gelmektedir. Her kesime karşı eşit bir mesafede durmayı başarmış Türkiye'nin ender kurumlarındandır. Görevini yapan muhabire karşı bu kadar ağır ve sert müdahale girişimi kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Hele bu taraf Türkiye de siyasi bir partinin üst seviye temsilcisi ve millet meclisinin bir mensubu ise daha da kabul edilemez bir durumdur. Diyalog ve konuşma ile ikna sanatına uyması gerekenlerin bu tür şiddetin bir parçası haline gelmesi taşınan temsil kimliğine karşı da bir sorumsuzluktur. Ülkemizde bu tür görüntülerin asla yaşanmamasını temenni ediyoruz. Her zamankinden daha çok özellikle sorumluluk makamında olanların toplum da sükunete katkı yapması gereken bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan bu talihsiz olay nedeni ile tüm İHA ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.