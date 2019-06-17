Muhammed Mursi kimdir ve neden öldü?

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Vatandaşlar Muhammed Mursi biyografisini merak etmeye başladı.İşte detaylar...

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

1951'de el Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.

Akademik kariyerini sürdürerek California Üniversitesi'nde doçent olmuştur. El Zekazik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda \%25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da \%51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.