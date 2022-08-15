Muhammed, protez bacaklarına kavuşuyor

Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammed'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol ailesi, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammed'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı. Doktorlar, bu enfeksiyonun vücuda dağılmamasıiçin Muhammed Erol'un 2 bacağını diz altından kesti. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Yardım kampanyası başlatıldı

Aile yavrularının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlerin yardımıyla 57 bin lira topladı. Erol çifti, küçük Muhammet'in yaşıtlarından geri kalmaması için ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye ihmal etmedi. Muhammed'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü.

İHA'nın haberi ses getirdi

Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammed'in futbol aşkı İhlas Haber Ajansı tarafından ‘İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı' başlığıyla haber oldu. Haberin ardından hayırsever Ogün Sever Okur, aileye destek olarak Muhammed'in protez bacak ücretini ödedi. Geçen gün ise Muhammed'in protez bacağı için ölçüleri alındı ve hazırlanmaya başlandı.

“Evladım için mutluyum”

Anne Narin Erol, evladı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ogün beyden Allah razı olsun. Benim evladımın mutlu olmasını sağladı. Oğlum ayakları takıldıktan sonra koşacağını, futbol oynayacağını söylüyor. Çok heyecanlı” diye konuştu.

“Balotelli ile tanışmak istiyorum”

Kısa süre sonra protez bacağına kavuşacak Muhammed Erol, “Ayaklarım olacağı için çok mutluyum. Koşup, futbol oynayacağım. Adana Demirspor'u tutuyorum ve Mario Balotelli ile tanışmak istiyorum. Murat Sancak başkan beni maça götürsün istiyorum” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

