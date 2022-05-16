Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem yakın korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Olay bu sabah 10.30 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun BBP Genel Başkanlığı döneminde bir dönem yakın korumalığını yapan ve son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'nda görevini sürdüren polis memuru Erol Yıldız (49), 06 KHA 35 plakalı otomobilinin altında kalarak vefat etti.

İddialara göre sabah otomobilini çalıştıramayan Yıldız, otomobilini iterek hareket ettirdiği esnada, otomobilin geriye doğru üzerine gelmesiyle kendi aracının altında kaldı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesinde Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan Yıldız'ın isminin, Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili olarak 23 Mayıs'ta görülecek olan davada tanık olarak dinlenecekler arasında yer aldığı da öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek

