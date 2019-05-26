Muhtarı öldüren şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde yaklaşık 5 yıl önceki kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasındaki 4 gün önce yaşanılan kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel tüfek ile vurulmuş, kaldırıldığı Kahta İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Muhtarın ölümünün ardından harekete geçen jandarma ekipleri muhtarı öldüren Mehmet Sait D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Mehmet Sait D., Kahta ilçesinde yakalandı. Jandarma karakolunda ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Mehmet Sait D., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

