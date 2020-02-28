Mülteciler akın akın gitmeye başladı

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor.

Aralarında bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bulunduğu göçmen grubu, kısa sürede binlerce göçmenin Edirne'ye geleceğini söyledi.

Kapıkule'ye yürüyorlar

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Mülteciler tarlalardan geçerek Pazarkule'ye ulaşmaya çalışıyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar.