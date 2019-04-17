Murat Çiftçi: 'Hayalinizdeki eve kavuşturan model'

Son dönemlerdeki konut alımında faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev alma sektörünün gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladığına dikkat çeken Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi “Biz evinizi Birevim olarak inşa etmiyoruz, Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçebileceğiniz hayalinizdeki evi satın aldırıyoruz. Ev sahibi olma hayallerinize ortak olarak, küçük taksit imkanlarıyla gerçeğe dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Çiftçi, “Hayalinizdeki eve kavuşabilmek adına ev satın alma planları yapmaya başlayabilirsiniz. Türkiye'nin yeni nesil kredisiz, tasarrufa dayalı finansal ev alma çözümü Birevim, artık zorunlu bölgeler ya da inşaat planlarından kredisiz ev sahip olmak yerine, istediğiniz evi kendinizin seçtiği, yepyeni bir model ile sunuyor” diye konuştu.

Tasarruf programları

Çiftçi şunları kaydetti: “Birevim olarak; müşterilerimize 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peşinat zorunluluğunun olmadğı bu özel yöntemde borcunuz olması gerekenden erken bitiyor. Öte yandan bu yeni yöntem; kullanıcısına ek maliyet getirmediği gibi evinizi en uygun maliyetle alma imkanı sunuyor.”