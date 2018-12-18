İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Murat Özdemir adliyeye sevk edildi
Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programla adını duyuran ve dün gece papağana işkence yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir’in gece serbest bırakıldığı ancak linç edilme korkusuyla karakolda kaldığı, sabah saatlerinde ise savcının getirilme talimatı verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.

Linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirmiş

Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.