Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili davada karar

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a 20 Ağustos 2015'te aracı ile seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23. celsesi görülen duruşmada olaya ilişkin tutuklu sanık Turgut Üney ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca başka suçtan tutuklu Okan Karakuş SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı, olayı FETÖ'nün organize ettiğini düşündüklerini söyleyerek, “Müvekkiller sanıkların hiçbirini tanımıyor. Aralarında hiçbir husumet yoktur. Müvekkilimizin tek amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Olayın soruşturma aşamasında yeterince araştırılmadığını düşünüyoruz. Söylenecek her şeyi bugüne kadar söyledik. Şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyleyen cumhuriyet savcısı ise, Turgut Üney'in müştekilere karşı ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 kez 20 yıla kadar, aynı sanığın ‘suç üstlenmeye azmettirmek' suçundan 2 yıla kadar, Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş'un ise ‘suç üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarını istedi.

“SUÇSUZUM”

Mütalaaya karşı savunması sorulan Turgut Üney, “Mütalaaya katılmıyorum. Bu olay başından beri benim üzerime kurmacadır. 4 buçuk yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Serdar Zeki ve Fatih gibi ben de suçsuzum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sanık Üney'in avukatı da mütalaaya katılmadığını söyleyerek, “Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde maddi gerçeğin ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır. Mütalaanın dayandığı deliller hem beraata hem de mahkumiyete gerekçe yapılmıştır. Murat Sancak müvekkili sadece gözlerinden teşhis etmiştir. Birinin gözlerinden teşhis edilmesi olağan bir durum değildir. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

Sanıklar Turgut Üney, Hüseyin Çaydavul, Serdar Bekir Orhan ve Okan Karakuş ise suçsuz olduklarını söyleyerek, “Takdir mahkemenindir” dediler.

SANIK TURGUT ÜNEY'E 33 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme, sanıkların beyanının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Fatih Sekman ile Serdar Bekir Orhan'ın ‘3 kez tasarlayarak öldürme suçuna teşebbüs' suçundan beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanık Zeki Yılmaz'ın ise ‘tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme' suçundan beraatına karar verirken, sanık Turgut Üney'in Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar'a karşı ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 32 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Üney'in ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis ile 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Turgut Üney'in ‘suç üstlenmeye azmettirme' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına, sanıklar Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş'un ‘suç üstlenme' suçundan 2 ay 15'er gün hapis ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, 20 Ağustos 2015 tarihinde aracıyla hareket ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Turgut Üney hakkında 3 kez ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', ‘suç üstlendirmeye azmettirme' ve ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla, şüpheli Fatih Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Melike İnal