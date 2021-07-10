Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan



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