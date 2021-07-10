İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan
 

İLGİLİ HABER
Marmara Denizinde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor Marmara Denizi’nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor
İLGİLİ HABER
Çanakkale Boğazında müsilaj etkisini kaybetmeye başladı Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
İLGİLİ HABER
Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.