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Muslera: 'Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim'

Muslera: 'Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim'
Muslera: 'Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim'

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim.

Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a, Fatih Terim'e ve Mert Çetin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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