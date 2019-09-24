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Mustafa Batur; “Güzellik sektörünün kalbi İstanbul'da atacak”

Mustafa Batur; “Güzellik sektörünün kalbi İstanbul'da atacak”
Mustafa Batur; “Güzellik sektörünün kalbi İstanbul'da atacak”

Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında Türkiye’yi dünyaya tanıtan Mustafa Batur, 2020 yılında düzenlemeyi planladığı ve adına ‘Konsept İstanbul’ verdiği projeyle 2020 yılına iddialı girmeye hazırlanıyor.

Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun önde gelen kuaförlerinin de bu büyük organizasyona katılım göstereceğini belirten Batur bu organizasyonla birlikte 2020'nin en trend saçlarını Nişantaşı'nda yapacakları defileyle sergilemeyi planladıklarını kaydederek, “Güzellik sektörünün kalbi İstanbul'da atacak” dedi.

  Dünya arenasında henüz hak ettiği yere kavuşamadığından yakındığı Nişantaşı'nda kuaförlük hizmeti kapsamında işletme sahibi olan Batur, bu ve benzeri organizasyonların Avrupalı ve Ortadoğulu yatırımcıların büyük ilgisini çekeceğini, hem Nişantaşı'nın hem de Türkiye'nin daha fazla markalaşma ve yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
 

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