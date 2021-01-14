Mustafa Cengiz'den transfer ve Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar;

“Bizim 3 yıla daha ihtiyacımız var, korkmayın aday değilim” dedi.

“Göksel Gümüşdağ ile görüştüm ne görüştüysek kendisi açıklamış”

"Galatasaray ligin en değerli kadrosuna sahip" dedi.

"Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

“Şunu bilsinler Galatasaray bu kadroyla da şampiyon olur”

“Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olamaz”

“Limiti aşmak istemiyoruz ama limiti aşanlar olduğunda ne oldu”

"İyi bir aday görürsem onun lehine adaylıktan çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim"

“Ben burada 33 sene kalayım 33 sene hocamla devam ederim”