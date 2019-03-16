Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz”

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Akhisarspor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Oyuna çok iyi başladık, golü de bulduk. Kendi hatalarımızdan kaynaklanan bir top kaybıyla beraberliğe razı olarak devre arasına girdik. İkinci yarı geriye düştük ama neticede oyun içindeki bu dönüşler ligin devam eden haftalarındaki dönüşler için de çok önemlidir. Biz son 3 haftada yaşadığımız 2 beraberlikten sonra bugün Akhisar'da ligde son derece zor günler yaşayan, daha evvel kupada karşılaştığımız aynı zamanda onun da rövanşını teşkil eden maçta kazandık. Bu maç şu mesajı verdi; Önümüzdeki haftalar, ilk yarıda izlediğimiz gol atan, iyi futbol oynayan Kasımpaşa'nın dönüş sinyaliydi. Önümüzdeki yaklaşık 20 gün maçımız yok. Bu çizgiyi yakalayan takımlar için çok avantajlı bir durum değil. Neticede bütün takımlar bunu yaşayacak. Biz bu yakaladığımız puan sıralamasındaki yeri, gol farkları belirliyor. Aynı puanda olan takımlarla Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Şu anda önümüzde lig 5.'sinin 1 puan gerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda bunu kapatıp daha yukarıda olmak istiyoruz. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Burada bütün futbol hayatım geçti. Bu yöre takımlarının hepsini takip ediyorum. Akhisar'ın bugün kaybetmesinden sonra işinin çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen senenin kupa şampiyonu bu sene de alma ihtimali olan bir takım. Tabii ki kendi takımım adına sevinçliyim, mutluyum ama bu yörenin takımlarının zor günler yaşaması beni uzakta da olsa çok yakından ilgilendiriyor. O bakımdan sevinç bazen böyle buruk da oluyor. 2 tane kaybettiğimiz maçın rövanşını da almak da bizim için önemliydi” ifadelerini kullandı.

Önder Aydın - Barış Gezici