Mustafa Sandal'dan Zeynep Bastık'a düet teklifi

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren sanatçıya hayranlarından yoğun ilgi geldi. Sahne şovları ile kendine hayran bırakan Mustafa Sandal samimi sohbetleri ve şarkıları keyifli bir akşam yaşattı. Son dönemde Youtube'da yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, Mustafa Sandal'a "Beni Ağlatma", "Kalmadı" ve "Sana İhtiyacım Var" şarkılarında eşlik etti. Çıplak ayakları ve tüm içtenliği ile eğlenceyi ikiye katladı.

Küçüklüğünden beri hayranı olduğunu dile getiren Zeynep Bastık'a Mustafa Sandal'dan düet teklifi geldi. Bastık seve seve kabul ettiğini söyledi. Sandal söz ve müziğin kendisine ait olacağını dile getirirken şarkının ismi hakkında hayranlarına tüyo da verdi. Konuşma sırasında 'Bir Kere Moda Girdin Mi Çıkamıyorsun Sevgilim' diye sıklıkla vurguladı.

Sandal, konser sırasında bir an duraksayıp 'Şimdi size güzel karizmatik pozlar vereceğim çekeceksiniz ve bu olayı bitirceğiz' dedi. Yoksa abuk subuk hallerde yakalanmaktan şikayet etti. Konuşmasını "Bu akşam olağanüstü yürekten, çok samimi, çok gerçek, içten ve candan bir akşam yaşamak istiyorum." dedi.Şarkılarını aşkla yazdığını söyleyen Sandal, "Bizi bu akşam burada birleştiren bir araya getiren şey aşk. O yüzden sakinleşelim, rahatlayalım. Sonra yine her şeyi dijitalleştiririz, sıfır birlere döneriz. Bu akşam duygu akşamı onun için buradayız." sözleriyle noktaladı. Repertuvarı hazırlarken eski şarkılara duyulan özlemi gidermek için uğraştığını belirten sanatçı, "Aya Benzer", "İndir", "Demo", "İsyankar" ve "Pazara Kadar" gibi dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarından "Gel Bana"yı da seslendirdi. Sahneye davet ettiği küçük misafirinde isteği repertuvarda olmayan 'Reset At' şarkısını söyledi. Şarkı ile bütünleşen dansıda minik misafiri yaptı.

Sandal, Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde "Jest Olsun" şarkısını Türk kadınlarına ithafen okudu. Dinleyiciler arasında Nur Fettahoğlu ve bir dönem birlikte olduğu Tuba Ünsal da vardı. Sandal zaman zaman Ünsal'a seslenip 'Sen ne güzel bir anne oldun ya' diyerek iltifatta bulundu.

Konser yaklaşık 3 saat sürdü. Dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Kübra Şafak - Türkiye gazetesi