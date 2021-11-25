Müşteri deneyiminde Yurtiçi Kargo birinci oldu

Turkcell Global Bilgi tarafından 12 istatistiki bölgede, A,B,C1,C2 sosyoekonomik düzey gruplarında Türkiye temsiliyeti sağlanarak bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştirilen araştırmada, 6 bin 319 kişinin 15 bin 130 marka için görüşleri toplandı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre müşteri deneyiminde kargo sektörünün birincisi Yurtiçi Kargo oldu.

Online olarak gerçekleştirilen ödül törenine şirket adına Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu katıldı. Hamzaoğlu yaptığı konuşmada, “Hepimizin bildiği üzere; yaptığımız işte doğru yolda olup olmadığımızı göstermesi açısından; müşteri deneyiminin puanlanması üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar bizim için çok değerli. Özellikle Fast Company ve Turkcell Global Bilgi gibi iki güvenilir ve değerli kurumun gerçekleştirdiği bir organizasyonda ödüle layık görülmemiz, bizim için ayrı bir onur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Pandemi gibi zorlu bir süreçte sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu, “Sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettik. Buna rağmen yaptığımız yatırımlarla, arkadaşlarımızın sıkı çalışmalarıyla bu yükün de altından birçok ödülle kalktık. Bu bakımdan elbette çok gururluyuz” dedi. Şirket olarak yapılan yatırımların karşılığını mutlu müşterilerle görmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Fahrettin Hamzaoğlu, “Bu ödülü yağmur, çamur, yaz, kış pandemi demeden, halkımıza kesintisiz hizmet veren 18 bin kişilik şirket ailesi adına aldığımı ifade etmek istiyorum” dedi.