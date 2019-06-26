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Musul'da kükürt fabrikasında yangın: 1 ölü

Musul'da kükürt fabrikasında yangın: 1 ölü
Musul'da kükürt fabrikasında yangın: 1 ölü

Irak’ın Musul kentindeki bir kükürt fabrikasında çıkan yangın sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybederken 3 kişi de dumandan zehirlendi.

Irak'ın Musul kentinde ekin tarlalarında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile bölgede bulunan kükürt fabrikasına sıçradı. Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birinin yaşamını yitirdiği ve çıkan zehirli duman sonucu 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Irak Meclisi Musul Milletvekili İntisar Ciburi ise yayınladığı yazılı açıklamada, kontrolden çıkan yangının vatandaşların ve çevre için büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, Irak hükümetini acilen müdahaleye çağırdı. 

Musul Valisi ise yangının ardından kentte olağanüstü hal ilan etti. 2003 yılında fabrikada çıkan yangında çok sayıda hayvan ölürken çevrede büyük hasar meydana gelmişti.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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