Mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirmek için ‘Anne Baba Okulu'

“Ben Olmak”, “Biz Olmak” ve “Ebeveyn Olmak” üzere 3 farklı modülden oluşan program İstanbul Swissôtel The Bosphorus'da gerçekleşti. İş, sanat ve cemiyet dünyasından anne babaların ağırlandığı ders etkinliğine Derya Baykal, Doğan Cüceloğlu, Ebru Akel, Ceyda Düvenci' Buse Terim, Ayşe Tolga ve Nil Karaibrahimgil gibi isimler de katıldı. Başarılı ve mutlu bir çocuk yetiştirmede ebeveynlere düşen görevler, yapılması ve yapılmaması gereken konular da konuşuldu.

“Bir noktadan sonra ailelerinde bilinçlenmesi gerekiyor”

Okulların sadece öğrencilere bilgi aktaran binalardan oluşmadığını söyleyen Bahçeşehir İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “21'nci yüzyıl teknolojilerin çağı diyoruz. Bizler de Bahçeşehir Okulları olarak, okulları sadece öğrencilerine bilgi aktaran binalardan çıkarmamız elzem. Teknoloji, robotik, kodlama, tabletli eğitim bunlar olmazsa olmazlarımız” dedi. Geleceğimiz dünyasında bunların daha da ön plana çıkacağının altını çizen Yücel, “Bu değerlerle alakalıda yeni bir program başlatıyoruz. Bunu sadece okul olarak başarmamız ne yazık ki mümkün değil. Kesinlikle anne ve babalarında bilinçlenmesi gerekiyor. Anne ve babalarında okul ile birlikte hareket etmesi çok elzem. Özellikle anasınıfına kayıt ettirmek isteyen bir veli bize üniversite sınavına giriş başarısını soruyor. Yani 10 yıl sonraki sınavın kaygısını çekiyorlar. Bizim söylediğimiz tek bir şey var oda şu; mutlu çocuk başarır. Hiç hata yapmadan sonuçlar alan çocuklar değil. Bununla da alakalı okul bir yere kadar yeterli. Bir noktadan sonra ailelerinde bilinçlenmesi gerekiyor. Ailenin de okulla beraber el ele hareket etmesi gerekiyor. Bu anlamda Özgür Bolat ile el ele verdik. Artık anne ve babalarında bir okulu olacak ve onlarda derse girecek” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

“Mutlu çocuk yetiştirmenin ilk sırrı çocuğu olduğu gibi kabul etmek”

Mutlu çocuk yetiştirmenin sırlarını ve başarıya sebebiyet veren yolları anlatan Dr. Özgür Bolat, “Mutlu çocuk yetiştirmenin ilk sırrı çocuğu olduğu gibi kabul etmek. Anne ve baba çocuğu kendi ihtiyaçları için kullanmamalı. ‘Yemeğini yemezsen üzülürüm' diyor yani önemli olan benim duygum diyor. Çocuğa küsme, utandırma, suçluluk hissi verme gibi durumların hepsi çocuğun ‘Ben, ben olduğum için değerli değilim' demesine sebebiyet veriyor. Buda çocuğun bütünlüğünü bozuyor. Bütünlüğü bozulan çocukta mutlu olamaz” dedi. Ebeveynlere de önemli tavsiyelerde bulunan Bolat, “Çocukları olduğu gibi kabul edin en önemlisi bu. Çocuğun hayatına çok müdahale edip onun gelişim ihtiyacını engellemeyin. Özgüvenin temelinde öz yeterlilik vardır. Sınırlar içerisinde çocuğun yaşına göre kararlar vermesine izin verin. Bunlar olduğu takdirde çocuk, ‘Ben değerliğim, ben yapabilirim' diyecek ve özgüveni gelişecek” dedi. Cümlelerine devam eden Bolat, “Çocuklarda görülen sorunların temeli çoğu zaman aile ile kurduğu ilişkiden kaynaklı oluyor. Çocuk evde çok yargılanıyor ise okulda çok kaygılı oluyor. Bundan dolayı anne ve babalara bir şekilde dokunmak gerekiyor. Bahçeşehir Koleji ile de el ele vererek bu kapsamda bir yolculuğa çıktık” diyerek cümlelerini sonlandırdı.