Muud'da Nisan ayının zirvesi belli oldu

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada Türk pop müziği önemli isimlerinden Serdat Ortaç'ın eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1' albümü yer aldı. Albümde Serdar Ortaç'ın şarkılarını Türk müziğinin önemli sanatçılarından Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Bengü gibi isimler seslendirdi.
Uzi ‘Arasan da' bir numarada
Ardı ardına yayınladığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren rap müziğin parlayan yıldızı Uzi, ‘Arasan da' parçası ile yerli single listesinde zirveye yerleşti.
Yabancılarda zirve Maneskin'in
Platformun Nisan ayında en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin - ‘Beggin' şarkısı oldu. Nisan'da Camila Cabello, en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yine Camila Cabello'nun Familia albümü yabancı albümler sıralamasında en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.
En çok dinlenen yerli single'lar
UZI - ARASAN DA
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Semicenk - Düşer Aklıma
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat
Tarkan - Geççek
Edis - Arıyorum
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Es Deli Deli
Berkay - Bal Badem
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Uzi - Kan
Bergen - Acıların Kadını
Sinan Akçıl - Piyanist 2
Müslüm Gürses - Küskünüm
Ebru Gündeş - Ebru Gündeş Söylüyor 1
Cem Belevi - CEMİYET GAZİNOSU
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
En çok dinlenen yerli sanatçılar
UZI
Canbay & Wolker
Gülşen
Tarkan
Edis
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Bergen
Semicenk
Mustafa Ceceli
En çok dinlenen yabancı albümler
Camila Cabello - Familia
Olivia Rodrigo - SOUR
Doja Cat - Planet Her
INNA - Nirvana
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
The Weeknd - The Highlights
Maneskin - Chosen
Lil Nas X - MONTERO
The Kid LAROI
ROSALA - MOTOMAMI
En çok dinlenen yabancı single'lar
Maneskin - 'Beggin'
Billie Eilish - No Time To Die
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Camila Cabello - Bam Bam (feat. Ed Sheeran)
Harry Styles - As It Was
Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Camila Cabello - psychofreak (feat. WILLOW)
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Camila Cabello
Billie Eilish
INNA
The Weeknd
Eminem
Doja Cat
Metallica
Maneskin
Rihanna
LP