Muz yiyerek esnafı soyan hırsız kamerada

Olay, 22 Nisan Pazartesi günü, gece saat 00:23 sularında Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki bir depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimsenin olmadığını gören hırsız seyyar kahvaltı ve manav arabalarının olduğu depoya girdi. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız bir süre hiçbir şey yapmadan oturarak, kapıya baktı. Sonra ayağa kalkan hırsız kapıyı kolaçan ederek seyyar araçlara yöneldi.

MANAV ARACINDAN ALDIĞI MUZU YİYEREK HIRSIZLIK YAPTI

Yaklaşık yarım saat deponun içinde duran hırsız, manav tezgahından muz alarak yemeye başladı. Bu sırada depoda dolaşmaya devam eden hırsız, kahvaltı arabasına yöneldi. Elinde yediği muzla kahvaltı arabasını inceleyen hırsız, alt kattaki kutuyu fark etti. Kutunun içerisindeki yaklaşık 500 TL'yi alan hırsız, depodan çıkarak kayıplara karıştı.

AYNI DEPODAN ÜST ÜSTE İKİ GÜN HIRSIZLIK YAPTI

Kimliği belirsiz hırsız, bir gün sonra gece yarısı aynı depoya tekrar geldi. Kapıyı açamayınca tırmanarak depoya giren hırsız, bu kez de yan binaya geçerek bir dükkandan silah ve para çaldı. Belinde silah ve elinde torbayla yine tırmanarak dışarı çıkan şahıs depodan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

“HEM MUZ YİYOR HEM DE BENİM ARABAYI SOYUYOR”

Seyyar kahvaltı arabasındaki paralarını çaldıran Emin Kayış, “Akşam arabamı koydum. Ben bozuk paralarımı falan biriktiriyorum arabanın altında. Bir tane hırsız geliyor, giriyor arabaya. Kapıları kırmaya çalışıyor. Kıramayınca üstünden atlıyor. Orada manav arabasına bakıyor bir de muz alıyor. Oturuyor, sağa sola bakıyor. Hem muz yiyor hem de benim arabayı soyuyor. Arabanın altında 600-700 lira civarında para vardı. Kiramı biriktirmiştim. İşgaliye veriyorum arabaya onu da biriktirmiştim” dedi.

“KİRAM VARDI ORADA”

Kazandığı bozuk paraları bir kutuda biriktirerek her gün arabanın altına sakladığını söyleyen 50 yaşındaki Kayış, “Bakıyorum hiçbir şey yapmıyor sadece parayı alıp çekip gidiyor. Muzu yerken arabayı soyuyor orada. Sabah 4:30'da kalkıyorum, 6'da buraya geliyorum. Ben resmi olarak çalışıyorum burada işgaliye ödüyorum. Ben onun için üzüldüm kiram vardı orada. Hırsızın gelip de orada eliyle koymuş gibi bulmasına da şok oldum. Adalete, polise güveniyorum. Paramız helal olduğu için geri gelecektir. Karakola bildirdik, davacı olacağım” şeklinde konuştu.

MUZ YİYEREK ESNAFI SOYAN HIRSIZ KAMERADA

Seyyar kahvaltı ve manav aracının bulunduğu depodan üst üste iki gün hırsızlık yapan şüphelinin muz yiyerek yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın içeriye girerek, oturup bir süre beklediği sonrasında ise eline muz alarak araçları karıştırıp hırsızlık yaptığı görülüyor. Aynı zanlı ertesi günde gelip depoya girerek hırsızlık bir kez daha hırsızlık yapıyor.

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz