Müzisyenlikten seyyar satıcılığa

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1982 yılından bu yana Karagöz Camii'nin yanı başında evinde hazırladığı salebi müşterilerine sunan Hasan Kanalcı (69), ilerleyen yaşına rağmen işini aşkla yapmaya devam ediyor. Salep satmaya başlamadan önce gazinolarda müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Salepçi Hasan Usta, yaşadığı bir olayın ardından gazinoyu bırakıp bir arkadaşının vasıtasıyla salep işine başladı.

Hasan Kanalcı, Karagöz Mahallesi'ndeki Karagöz Camii'nin yanına kurduğu seyyar tezgahında 38 yıldır kışın salep, yazın ise meyan şerbeti satıyor. Gaziantep'in dünyaca ünlü fıstığını da saleple buluşturan Hasan Usta, 11 çeşit doğal ürünle evinde yaptığı salebin kendisine has tarifini ise kimselerle paylaşmıyor. Seyyar tezgahını hiç büyütmeyi düşünmediğini kaydeden Kanalcı, “Ben burada şu an bardağını 4 liraya satıyorum ama büyütürsem 15 liraya satmam lazım onun için yerimden memnunum” dedi. Salebin sıcak içilmesi gerektiğini söyleyen Kanalcı, "İçtiğinde boğazını, göbeğini yakarsa soğuk almışsın demektir. Bademciğin şişmişse peş peşe hızlı hızlı içersen hiçbir şeyin kalmaz yok eder. Salep satmaya 10. ayda başlarız 3. aya kadar devam eder sonrasın meyan şerbetine başlarız” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul