Myanmar'da binlerce darbe karşıtı yeniden sokaklarda

Askeri darbe ile yönetime el konan Myanmar'da darbe karşıtı eylemler devam ediyor. Ülkenin başkenti Naypyidaw ve elçiliklerin bulunduğu Yangon'da binlerce kişi sokaklara akın etti. 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbenin ardından başlayan protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, binlerce kişi sokaklarda darbe karşıtı sloganlar attı. Yangon'da toplanan öfkeli kalabalık kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapattı. Esnafa kepenk indirme çağrısında bulunan eylemciler, sokak aralarında polis ile çatıştı.

Darbe karşıtı pankartlar ve darbe sırasında gözaltına alınan liderlerin resimlerini taşıyan eylemciler, Yangon'daki ABD ve Çin Büyükelçilik ve Birleşmiş Milletler'e ait binalarının çevresinde toplanırken polis güvenliği bu bölgede arttırdı. Çok sayıda polis ve güvenlik gücü, sokaklarda görev alarak tansiyonun yükselmesini engellemeye çalıştı.