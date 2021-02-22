İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Myanmar'da binlerce darbe karşıtı yeniden sokaklarda

Myanmar'da binlerce darbe karşıtı yeniden sokaklarda
Myanmar'da binlerce darbe karşıtı yeniden sokaklarda

Myanmar’da binlerce darbe karşıtı, başkent Naypyidaw ve Yangon kenti başta olmak üzere ülke genelinde sokaklara akın ederken, polis güvenliği arttırdı.

Askeri darbe ile yönetime el konan Myanmar'da darbe karşıtı eylemler devam ediyor. Ülkenin başkenti Naypyidaw ve elçiliklerin bulunduğu Yangon'da binlerce kişi sokaklara akın etti. 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbenin ardından başlayan protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, binlerce kişi sokaklarda darbe karşıtı sloganlar attı. Yangon'da toplanan öfkeli kalabalık kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapattı. Esnafa kepenk indirme çağrısında bulunan eylemciler, sokak aralarında polis ile çatıştı.

Darbe karşıtı pankartlar ve darbe sırasında gözaltına alınan liderlerin resimlerini taşıyan eylemciler, Yangon'daki ABD ve Çin Büyükelçilik ve Birleşmiş Milletler'e ait binalarının çevresinde toplanırken polis güvenliği bu bölgede arttırdı. Çok sayıda polis ve güvenlik gücü, sokaklarda görev alarak tansiyonun yükselmesini engellemeye çalıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.