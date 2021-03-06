Myanmar'da güvenlik güçlerinden protestoculara sert müdahale

Myanmar'ın birçok kentinde askeri darbe karşıtı protestolar devam ediyor. Yangon kentinde düzenlenen darbe karşıtı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile bir kez daha şiddet olaylarına sahne oldu. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombaları kullandı. Protestolar sırasında kent sokakları savaş alanına dönerken, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan protestocular ise güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı kişileri darp ettiğini ve müdahaleler sırasında yaralananlar olduğunu iddia etti. Olaylarda can kaybı olmadığı bildirildi.

Darbe yönetimi, Hindistan'a kaçan polisleri geri istedi

Hindistanlı yetkililer, Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbe ve devam eden darbe karşıtı protestolar nedeniyle son günlerde yaklaşık 30 Myanmar polisi ve aile üyelerinin sığınmak için Hindistan'a geçtiklerini belirterek, Myanmar'ın Falam bölgesindeki yetkililerden "dostane ilişkileri sürdürmek adına" 8 polisin geri iade edilmesinin talep eden bir mektup aldıklarını kaydetti. Yetkililer mektupta, Myanmar yetkililerinin Hindistan'a geçiş yapan 8 polis personeli hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ettiğini ve aralarında bir kadın memurun da bulunduğu 22-25 yaşları arasındaki 4 polis ile ilgili ayrıntıların yer aldığını bildirdi. Mektupta, "İki komşu ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmek için, Hindistan topraklarına gelen ve Myanmar'a teslim edilmesi gereken 8 Myanmar polis personelini gözaltına almanız rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Hindistanlı Komiser Yardımcısı Maria C.T. Zuali ise yaptığı açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanlığından duruma ilişkin "talimat beklediğini" söyledi.

Avustralya'da Myanmar'a destek protestosu

Avustralya'nın Sydney kentinden yüzlerce vatandaş, Myanmar'da yaşanan darbeyi protesto etmek için toplandı. Protestocular, Myanmar'da dayanışma ve direnişi simgeleyen bir selam olan üç parmağını kaldırarak darbe karşıtı Myanmarlılara desteğini gösterdi. Protesto organizatörü Thein Moe Win, "Avustralya hükümetini ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği hükümetleri ile yakın çalışmaya ve bu Myanmar askeri diktatörlerine karşı güçlü adımlar atmaya çağırmak istiyoruz" dedi.

"Myanmar ordusunun cezasız kalmasına daha ne kadar izin verebiliriz"

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, dün düzenlenen 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşanan kanlı darbeye karşı BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Burgener, "Myanmar ordusunun cezasız kalmasına daha ne kadar izin verebiliriz. Bu konseyin kararlı ve tutarlı olması, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmesi ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan seçimin sonuçlarını desteklemek için Myanmar halkının yanında sağlam bir şekilde durması kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Askeri cunta yetkililerinden BM'nin tepkisine yönelik bir açıklama gelmezken, protestoları durdurmakta kısıtlandığını fakat bu durumun istikrarı tehdit etmesine izin vermeyeceğini kaydetti.